Michael Olise prolonge à Crystal Palace

Surprise !

Alors que tous les indicateurs semblaient diriger Michael Olise vers une signature à Chelsea, le joueur de 21 ans a finalement décide de prolonger à Crystal Palace. C’est ce qu’a annoncé Steve Parish, le président du club, sur son compte X (Twitter). Le joueur est maintenant lié avec les Eagles jusqu’en 2027. Rappelons que, du fait d’une blessure aux ischios jambiers lors du dernier Euro Espoirs, le milieu offensif ne reprendra pas la compétition avant septembre au plus tôt.

I’m absolutely delighted to announce @m.olise has decided to commit his future to Crystal Palace football club and this afternoon signed a new four year deal with the club.

@m.olise is an 🦅 ❤️💙🦅

🤫 https://t.co/S6dzkGXqds

— Steve Parish (@CEO4TAG) August 17, 2023