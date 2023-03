Roy Hodgson nommé entraîneur à Crystal Palace pour sa 22e aventure

En voilà une idée bien fraîche.

En recherche d’un entraîneur à la suite du départ de Patrick Vieira vendredi dernier, Crystal Palace a officialisé ce matin l’arrivée de Roy Hodgson (75 ans) pour le remplacer jusqu’à la fin de la saison. L’homme connaît bien les Eagles puisqu’il a entraîné cette équipe entre 2017 et 2021 pour 162 matchs. Cette nouvelle aventure sera d’ailleurs la 22e en tant qu’entraîneur pour l’ancien sélectionneur de l’Angleterre de 2012 à 2016. Sa plus longue période sur un banc n’est autre que celle qu’il a connue à Palace, la seconde ayant été à Fulham, entre 2007 et 2010.

Roy Hodgson has been appointed Crystal Palace manager until the end of the season.

Paddy McCarthy will take the role as his assistant manager, and Ray Lewington returns as first-team coach.

Dean Kiely remains in his position as goalkeeping coach.

Welcome back, Roy.#CPFC

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 21, 2023