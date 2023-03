Crystal Palace décide de faire sans Patrick Vieira

Le jour de la Saint Patrick…

La récente défaite de Crystal Palace ce mercredi face à Brighton (1-0) aura eu raison de l’aventure de Vieira dans le club londonien. Empêtrés dans une série noire de douze matchs sans victoire, les Eagles se rapprochent dangereusement du bas de classement, avec seulement trois points d’avance sur la zone de relégation. Arrivé sur le banc de Crystal Palace à l’été 2021, Vieira avait bouclé son premier exercice avec une douzième place de Premier League la saison passée, ponctuée d’une demi-finale de FA Cup perdue face à Chelsea (2-0). « En fin de compte, les résultats de ces derniers mois nous ont placés dans une position précaire en championnat et nous avons estimé qu’un changement était nécessaire pour nous donner les meilleures chances de conserver notre statut en Premier League », peut-on lire dans un communiqué publié par le club.

Crystal Palace Football Club can confirm that Patrick Vieira has left his post as First Team Manager.#CPFC

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 17, 2023