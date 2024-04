Avec le 100e but de De Bruyne, Manchester City catapulte Crystal Palace

Crystal Palace 2-4 Manchester City

Buts : Mateta (3e) et Édouard (86e) pour les Eagles // De Bruyne (13e et 70e), Lewis (47e) et Haaland (66e) pour les Skyblues

Visiblement, il suffisait d’une purge au sommet pour enchaîner les quatre à la suite.

Sans pitié pour une équipe de Crystal Palace recroquevillée, Manchester City a vite fait oublier l’ouverture du score précoce de Jean-Philippe Mateta, en signant un récital offensif à Selhurst Park (2-4). Les Citizens sont provisoirement coleaders, atteignant les 70 unités au bilan comptable.

L’ancien international espoirs français est donc le détonateur de la rencontre sur une transition supersonique, en partant dans le dos de John Stones, pour crucifier Stefan Ortega (1-0, 3e). Mais Kevin De Bruyne se fend, dix minutes plus tard, d’un mirifique enroulé du droit dans la lucarne opposée pour rappeler que la course au titre se jouera jusqu’à l’usure (1-1, 13e). L’écrasante domination territoriale des hommes de Pep Guardiola se matérialise une seconde fois juste au retour des vestiaires, lorsque Rico Lewis est au bon endroit, au point de penalty, pour reprendre un centre de Jack Grealish prolongé par… Joachim Andersen (1-2, 47e).

La frappe fabuleuse de Kevin De Bruyne pour ramener Manchester City à hauteur 😱#CRYMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/IfkM4q1FDG — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 6, 2024

Les Skyblues accélèrent et Erling Haaland, moins en verve sur le mois écoulé, s’arrache pour tacler une passe forte en retrait et à ras de De Bruyne (1-3, 66e), trouvé à la limite du hors jeu par un Jack Grealish tout feu tout flamme. Avec un service exceptionnel de Rodri sur un pas, lui-même trouvé par Grealish dans l’axe, KDB claque enfin son 100e but avec City, synonyme de doublé, pour conforter l’après-midi tranquille des visiteurs (1-4, 70e). Tant pis pour le super sub Odsonne Édouard, buteur en fin de partie (2-4, 86e).

Le chassé-croisé avec Liverpool (et Arsenal) se poursuit, les Reds ayant un déplacement capital à Old Trafford, ce dimanche.

