Manchester City se défait de Crystal Palace à l’usure

Crystal Palace 0-1 Manchester City

But : Haaland (78e)

Signé Haaland.

Avant le retour contre Leipzig en Ligue des champions, Manchester City s’est difficilement défait de Crystal Palace (0-1) pour mettre la pression sur le leader Arsenal. Sans Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez remplaçants au coup d’envoi, Manchester City s’est longtemps cassé les dents sur le bloc défensif des Eagles. À part une volée de Rodri dès la 3e minute, Guaita passe une première période relativement tranquille. Malgré les 72% de possession dans le premier acte, les attaquants citizens, Haaland en tête, sont invisibles. Au retour des vestiaires, la physionomie du match ne change guère. City, insipide, continue à faire vivre le ballon, sans jamais se montrer dangereux. En face, les hommes de Patrick Vieira, qui ne comptent qu’une seule victoire sur les douze derniers matchs de Premier League, ne semblent pas très décidés à faire évoluer leur tactique ultradéfensive.

Et alors qu’on se dirige vers une fin de match piégeuse sous la pluie londonienne, la malice des milieux de Manchester City va faire la différence. Un corner comme il y en avait eu sept auparavant pour les Skyblues est cette fois joué rapidement. Bernardo Silva répond à un appel roublard de Gündogan qui surprend la défense adverse. L’Allemand, seul dans la surface, a le temps de se retourner avant d’être fauché par le geste maladroit de Michael Olise. Une aubaine pour les Citizens et Haaland, qui s‘est chargé de le transformer pour délivrer les Mancuniens (0-1, 78e). La rencontre parfaite pour Guardiola qui s’extirpe du traquenard de Selhurst Park tout en laissant ses cadres Walker, Mahrez et De Bruyne au repos.

Arsenal sait ce qui lui reste à faire.

Crystal Palace (4-2-3-1) : Guaita, Clyne (Ward, 71e), Andersen, Guehi, Mitchell, Lokonga, Milivojevic (Ahamada, 62e), Olise, Ayew (Edouard, 80e), Schlupp (Eze, 80e), Zaha. Entraîneur : Patrick Vieira.

Manchester City (4-3-3) : Ederson, Stones (Walker 89e), Akanji, Dias, Ake, Rodri, Gundogan, B. Silva (De Bruyne, 79e), Foden (Alvarez, 58e), Haaland, Grealish. Entraîneur : Pep Guardiola.

