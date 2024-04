Les supporters de l'AC Milan font capoter la possible arrivée de Julen Lopetegui

Le peuple a dit non.

Alors que Stefano Pioli devrait quitter l’AC Milan en fin de saison, le nom de son successeur fait déjà l’objet de discussions en Lombardie. La rumeur Julen Lopetegui a notamment circulé avec insistance ces derniers jours, lui qui est libre depuis son départ de Wolverhampton en début de saison. D’après La Gazetta dello Sport, le club italien entretiendrait des discussions avec l’Espagnol depuis le mois de décembre, et aurait même donné son feu vert pour valider son arrivée. Sauf que les supporters des Rossoneri ne l’entendaient visiblement pas de cette oreille. Depuis plusieurs jours, le hashtag #Nopetegui circule en masse sur X. Les ultras de la Curva Sud avaient déjà manifesté leurs réticences, tandis qu’un groupe de fans, MilanZone, a même lancé une pétition pour s’opposer à la venue du tacticien. Le manifeste a recueilli près de 10 000 signatures en moins de 48 heures.

« L’arrivée de Lopetegui pourrait menacer notre héritage historique, compte tenu de son passé d’entraîneur, explique la pétition. Pendant son séjour au Real Madrid (entre juillet et octobre 2018), par exemple, l’équipe a connu de mauvais résultats et il a été licencié au bout de quatre mois seulement. Nous voulons protéger l’héritage de Milan et garantir qu’il soit dirigé par un entraîneur digne de sa glorieuse histoire. Nous demandons donc à la direction du club d’éloigner Lopetegui de notre bien-aimé banc rossoneri.» Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, cette fronde populaire aurait eu son petit effet, puisque les dirigeants du Milan auraient tiré un trait sur le nom de Lopetegui par crainte de protestations de la part des supporters. Un retournement de situation brutal, alors qu’un contrat de trois ans à quatre millions d’euros par saison était apparemment sur le point d’être paraphé.

