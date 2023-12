Des clubs contre la Superligue auraient validé le projet auprès du promoteur

Qui croire ?

Ce jeudi, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision favorisant la création et l’existence d’une Superligue, mettant une claque à l’UEFA et à sa domination. De nombreux clubs, dont le Paris Saint-Germain ou Manchester City, se sont rangés du côté de l’instance européenne en s’opposant publiquement à cette nouvelle compétition. Des déclarations qui n’inquiètent pas Anas Laghrari, co-fondateur de A22 et promoteur de la Superligue.

Invité au micro de RMC, le banquier franco-marocain a expliqué que « beaucoup » de clubs qui se sont levés ce jeudi contre cette reforme seraient finalement partants pour rejoindre la Superligue. « Il y en a énormément qui ont fait des déclarations aujourd’hui, et qui nous ont appelé avant et après pour nous dire: « On a été obligés de le faire ». Obligés par les gens qui contrôlent le football et le monopole », a-t-il commenté. Selon lui, même les mastodontes européens sont « vulnérables », notamment du point de vue du fair-play financier qui leur imposent une épée de Damoclès.

On entre désormais dans une phase entre paranoïa et bipolarité.

« Ce n'est pas une victoire écrasante de la Superligue »