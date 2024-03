La Superligue a-t-elle gagné le cœur des Européens ?

Une pièce de plus dans la Super machine.

Selon un sondage OpinionWay commandé par A22, entreprise promotrice de la Superligue, 72% des amateurs de football européen seraient favorables à cette nouvelle compétition. 6458 fans de football venus de huit pays ont été interrogés pour arriver à cette conclusion. La Superligue serait surtout plébiscitée par les supporters des plus gros clubs de chaque championnat : par exemple, en France, 81% des supporters du PSG y seraient favorables, contre 66% des fans de l’OL.

La communication bien ficelée d’A22 aurait particulièrement fait mouche chez les jeunes : 83% des jeunes Allemands soutiendraient le projet, contre 43% des plus de 65 ans. Parmi les arguments mis en avant par les sondés, la Superligue serait plus juste, innovante et favoriserait le suspense. Étrange pour un projet qui semblerait plutôt renforcer les inégalités et l’inertie : quatre saisons réussies seraient nécessaires à un club lambda pour espérer remporter la Star League, échelon suprême de cette hypothétique compétition.

Peu de chances d’avoir un Petit Poucet comme le PSG en finale, donc.

