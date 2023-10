Superligue : La Cour de justice de l’Union européenne rendra sa décision le 21 décembre

L’avenir du football pourrait bien se jouer là.

Dans des propos rapportés par L’Équipe, Bernd Reichart, président d’A22 Sports Management, société promotrice de la Superligue, a fait savoir que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rendrait sa décision sur cette affaire le 21 décembre, soit dans deux mois. Lancé en avril 2021 par douze clubs européens, le projet de Superligue (compétition dissidente de la Ligue des champions) s’était rapidement cassé les dents face au rejet du projet par les supporters européens, conduisant au retrait de dix clubs au fil des mois. Seuls restent encore le Real Madrid et le FC Barcelone.

Mais un tribunal de commerce de Madrid a relancé l’affaire en demandant aux juges de la CJUE de s’emparer du dossier au nom des articles 101 et 102 du Traité de fonctionnement de l’UE qui interdisent les monopoles. Le tribunal de commerce estime que l’UEFA abuse d’une « posture dominante » dans cette affaire, et c’est ce sur quoi les juges vont statuer. Si la CJUE venait à donner raison à A22 Sports Management, cela signifierait la fin du monopole de l’organisation des compétitions de football par les fédérations et les ligues nationales. En décembre 2022, l’avocat général de la CJUE a donné raison à l’UEFA, et la Cour suit généralement ses recommandations.

Mais évidemment, personne n’est à l’abri d’une surprise.

Saviola : « Un derby de Séville est bien plus chaud qu'un Barça-Real »