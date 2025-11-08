Yamal, cible numéro 1 des commentaires racistes en Espagne

Quel monde d’abrutis.

L’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie s’est penché sur le cas du football, et il y a malheureusement de quoi faire. Il a passé les réseaux sociaux au crible et identifié 33 458 messages haineux la saison dernière, comme le rapporte El País. Sans surprise, le football est le sport où le racisme s’exprime le plus selon le rapport de l’observatoire.

Lamine Yamal est la cible numéro 1 : la star du FC Barcelone concentre 60 % des insultes. L’écart est considérable avec son dauphin, Vinícius, vers qui se dirigent 29 % des attaques. L’Observatoire cite aussi les noms de Kylian Mbappé, Alejandro Balde, Brahim Díaz et Iñaki Williams parmi les principaux joueurs ciblés par ces commentaires. Les plateformes ne prennent pas toutes le sujet au sérieux : si Facebook a supprimé 62 % des contenus signalés, X n’en a retiré que 10 %.

Elon Musk ne mérite rien de mieux que le Ballon de plomb.

Vinicius-Xabi Alonso, le feu et la glace