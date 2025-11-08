S’abonner au mag
  • Espagne

Yamal et Vinícius, les principales cibles des commentaires racistes en Espagne

QB
Yamal, cible numéro 1 des commentaires racistes en Espagne

Quel monde d’abrutis.

L’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie s’est penché sur le cas du football, et il y a malheureusement de quoi faire. Il a passé les réseaux sociaux au crible et identifié 33 458 messages haineux la saison dernière, comme le rapporte El País. Sans surprise, le football est le sport où le racisme s’exprime le plus selon le rapport de l’observatoire.

Lamine Yamal est la cible numéro 1 : la star du FC Barcelone concentre 60 % des insultes. L’écart est considérable avec son dauphin, Vinícius, vers qui se dirigent 29 % des attaques. L’Observatoire cite aussi les noms de Kylian Mbappé, Alejandro Balde, Brahim Díaz et Iñaki Williams parmi les principaux joueurs ciblés par ces commentaires. Les plateformes ne prennent pas toutes le sujet au sérieux : si Facebook a supprimé 62 % des contenus signalés, X n’en a retiré que 10 %.

Elon Musk ne mérite rien de mieux que le Ballon de plomb.

Vinicius-Xabi Alonso, le feu et la glace

QB

À lire aussi
21
En direct : Real Madrid-Barcelone (2-1)
  • Liga
  • J10
  • Real Madrid-Barcelone
En direct : Real Madrid-Barcelone (2-1)

En direct : Real Madrid-Barcelone (2-1)

En direct : Real Madrid-Barcelone (2-1)
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Dans quel camp êtes-vous ?

Orelsan
Mbappé
Fin Dans 2j
134
98
30
Revivez Marseille-Brest (3-0)
Revivez Marseille-Brest (3-0)

Revivez Marseille-Brest (3-0)

Revivez Marseille-Brest (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!