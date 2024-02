Le PSG et la Juve ont réfléchi à la création d’une Superligue

Nouveau coup de tonnerre sur l’Europe.

Au printemps 2021, le Vieux Continent avait tremblé lorsque douze salopards avaient tenté de créer la Superligue. Ce projet au nom évocateur – notamment porté par le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus – a refait surface en plein pendant les préparatifs de Noël dernier, au moment où la Cour de justice européenne a annoncé ne pas s’y opposer. Ce mardi, L’Équipe informe que Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, et Andrea Agnelli, ancien patron de la Juventus, travaillaient en parallèle sur la création d’une autre compétition, dès 2020. Ce projet aurait été nommé Bohr, comme le nom de Niels Bohr, un physicien danois.

Alors que le PSG et Nasser Al-Khelaïfi se sont toujours opposés à la Superligue, soutenant l’UEFA corps et âme, cette idée de compétition semblait avoir le même objectif, à savoir une ligue fermée pour renforcer des finances affaiblies par la crise du Covid-19 et mettre fin au système de la Ligue des champions actuelle. D’après L’Équipe, le club de la capitale n’aurait ensuite pas suivi le projet des douze autres clubs à cause de sommes justement encore insuffisantes.

Le projet Bohr aurait regroupé 24 équipes, à commencer par les quatorze clubs aux revenus « les plus élevés », selon l’appellation du document que le quotidien français a pu consulter : Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, PSG, Juventus, Inter Milan, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Bayern Munich et Borussia Dortmund. L’Olympique lyonnais et l’AC Milan auraient été invités, tandis que huit autres équipes auraient joué leur qualification à travers des compétitions européennes et non plus directement par les championnats nationaux.

C’était bien la seule manière pour l’OL de rejouer la coupe d’Europe.

Des supporters du PSG menacent de couper les doigts de Dušan Vlahović