Accord PSG-Juve pour Randal Kolo Muani ?

C’est pas trop tôt.

La situation de Randal Kolo Muani pourrait bientôt se décanter. Selon le média italien Tuttosport, le PSG et la Juventus seraient en effet parvenus à un accord pour un prêt payant de l’attaquant de l’équipe de France. Un deal qui inclurait un montant de 10 millions d’euros réglés immédiatement par la Vieille Dame, puis une option d’achat obligatoire de 45 millions l’été prochain.

Une bonne nouvelle pour tout le monde, les Bianconeri n’ayant pas caché leur volonté de conserver celui qui a inscrit 10 buts lors de la deuxième partie de saison dernière, quand le PSG de Luis Enrique ne compte plus sur son profil. À un an de la Coupe du monde, Kolo Muani devrait également bénéficier d’un temps de jeu bien plus important dans le Piémont pour se donner toutes les chances d’être du voyage vers l’Amérique. Sollicité en Angleterre, il n’a d’ailleurs jamais changé de priorité lors de ce mercato, bien décidé à retrouver la Serie A.

C’est DD qui va être content.

