La Juventus lorgne des talents de Ligue 1

Un pour tous, tous Turin.

À moins d’une semaine de la fin du mercato, la Juventus s’active sur le marché des transferts et s’intéresse de près à nos joueurs de Ligue 1. Il faut dire que le nouveau directeur général Damien Comolli connaît bien la zone. Si la Vieille Dame est en discussion de longue date avec le Paris Saint-Germain pour le retour de Randal Kolo Muani à Turin, le nom d’un autre joueur parisien aurait récemment émergé dans les discussions : celui de Lucas Beraldo, indique la Gazzetta dello Sport.

Les Bianconeri seraient à la recherche d’un remplaçant à Lloyd Kelly, activement pisté par la Premier League, et pourraient bien jeter leur dévolu sur le défenseur central brésilien. Leur priorité reste Nahuel Molina de l’Atlético de Madrid, mais Beraldo constituerait une alternative solide pour renforcer la défense turinoise. Affaire à suivre…

Connexion Lille-Turin

La seconde piste suivie par les dirigeants de la Juventus mène à Lille, puisque ces derniers sont en discussion avancée avec Edon Zhegrova. L’ailier kosovar du LOSC souhaite quitter le nord de la France depuis un bout de temps et se verrait bien rejoindre son ancien coéquipier Jonathan David à Turin.

Un dossier en moins pour l’Olympique de Marseille ?

Accord PSG-Juve pour Randal Kolo Muani ?

