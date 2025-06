Igor Tudor et Randal Kolo Muani sont dans les plans de la Juventus pour la saison prochaine

Dans la continuité.

Pour sa première conférence de presse en Italie, le nouveau directeur général de la Juventus depuis le 2 juin dernier, Damien Comolli a annoncé qu’Igor Tudor sera bien l’entraîneur de Vecchia Signora pour démarrer la saison 2025-2026. « Nous travaillons ensemble et nous voulons clairement rappeler qu’il sera notre coach cette saison », a aplani le dirigeant français alors que le doute planait autour du Croate. Arrivé en cours de saison pour palier le licenciement de Thiago Motta, l’ancien entraîneur de l’OM va pouvoir continuer de développer son équipe.

L’ancien directeur sportif de Saint-Étienne, Tottenham, Liverpool et Fenerbahçe et président du Toulouse FC a également affirmé qu’il se souvenait « parfaitement de son passage en Ligue 1. L’intensité physique, et la grande puissance déployée par son équipe étaient impressionnantes ». Un passage dans notre beau championnat qui lui permet donc de diriger l’une des plus grandes équipes italiennes.

Randal Kolo Muani va disputer la Coupe du monde des clubs avec la Juve

Autre dossier brûlant : Randal Kolo Muani. Prêté par le PSG à la Juventus, l’attaquant va disputer la Coupe du monde des clubs avec le club italien. En effet, Damien Comolli s’est réjiui d’avoir « conclu un accord avec le PSG pour prolonger son prêt jusqu’à la Coupe du monde des clubs ». Pour la saison prochaine, l’accord n’a pas encore était trouvé, même si le nouveau boss turinois se veut « plutôt optimiste, même si le mot optimisme ne s’utilise pas beaucoup dans le football. »

Un phrase de pessimiste.

Mercato : Randal Kolo Muani ne veut pas retourner au PSG