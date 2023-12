Le gouvernement britannique va légiférer à l’encontre de la Superligue

Les Rosbeefs ont du caractère.

Le gouvernement britannique bloquera toute tentative des clubs de football de la Premier League de rejoindre une Superligue européenne après que les tribunaux de l’UE aient rendu un verdict positif pour sa création, a déclaré le Telegraph, ce jeudi. Le ministère de la Culture, des Médias et du Sport (DCMS) a annoncé une loi qui « empêchera les clubs qui voudraient s’insérer dans ce mouvement de compétitions séparatiste à l’avenir », après la parution de l’arrêt de la Cour de justice européenne concernant la Superligue européenne.

🚨🚨| BREAKING: UK government will be legislating to introduce a football regulator that will stop clubs from joining any similar breakaway competitions in the future.

[@RobHarris] pic.twitter.com/zayfTzzgTB

— CentreGoals. (@centregoals) December 21, 2023