Le gouvernement britannique va lancer un plan anti-Superligue

Face à la Superligue, la sphère politique anglaise contre-attaque.

Souvent évoqué depuis son premier échec au printemps 2021, le retour du projet de la Superligue se précise ces dernières semaines. Un horizon qui ne plaît pas à tout le monde, du simple supporter jusqu’aux responsables politiques. En Angleterre, le gouvernement a pris les choses en main : selon la BBC, un organisme indépendant de régulation du foot anglais va être lancé après une consultation des supporters au printemps 2022.

The plan for an independent regulator of English football has been confirmed by the UK government.

They would have the power to block clubs from joining a breakaway European Super League.#BBCFootball

— BBC Sport (@BBCSport) February 23, 2023