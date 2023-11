Luis de la Fuente et les employés du mois

Ce lundi, quatre bonshommes ont fait les gros yeux en débarquant à la Ciudad del Fútbol. Alejandro Remiro, Alejandro Grimaldo, Aleix Garcia et Rodrigo Riquelme. Outre des similarités dans les prénoms, les quatre garçons évoqués ont surtout la particularité de connaître leur première convocation en sélection. Un baptême du feu siglé Luis de la Fuente, à la tête de l’Espagne depuis décembre 2022 et le minifiasco en Coupe du monde. Mais si ces choix récompensent des joueurs auteurs d’un très bon début de saison avec la Real Sociedad, le Bayer Leverkusen, Gérone et l’Atlético de Madrid, ils promeuvent une forme de culture de l’instant qui interroge sur la vision à long terme de De la Fuente en vue du prochain Euro.

Chacun son tour

Dans la logique du staff espagnol, l’objectif est donc de ratisser large, en impliquant le maximum de joueurs dans la sphère internationale. Une réflexion qui en ferait presque frissonner Didier Deschamps, plus adepte d’une vie de groupe restreinte et stable, à laquelle se greffent quelques nouveaux éléments de temps à autre. Depuis sa nomination, Luis de la Fuente fait tout l’inverse. En cinq rassemblements (mars, juin, septembre, octobre et novembre 2023), le sélectionneur a en effet convoqué 14 novices*. Un chiffre assez élevé, que l’on pourrait expliquer par l’envie du coach de passer en revue ses possibilités ou de donner leur chance à ses anciens protégés de la sélection Espoirs dont il fut en charge. Il n’en est rien.

Car à y regarder de plus près, ces 14 joueurs convoqués revêtent des profils beaucoup trop différents pour suivre une ligne directrice préétablie. Le critère de la jeunesse peut par exemple déjà être oublié, puisqu’une bonne partie de cette liste dépasse allégrement les 25 ans. Parmi les noms, on pense à Joselu (33 ans), David García (29 ans), Remiro et Grimaldo (28 ans) ou Alfonso Pedraza, Robin Le Normand et Aleix García (27 ans). Autre donnée curieuse, le manque de continuité concernant ces néocapés. Bryan Zaragoza, convoqué deux heures à peine après avoir marqué contre le FC Barcelone, Pedraza, Álex Baena ou Fran García n’ont ainsi disputé que quelques minutes et ne semblent aujourd’hui plus faire partie des plans.

Des choix à la hâte ?

Cette politique de De la Fuente, déjà quelque peu visible sous Luis Enrique, ne s’inscrit alors que dans une simple vision à court ou moyen terme. Surtout, elle traduit les difficultés réelles de l’Espagne à se reconstruire un vivier réellement solide. En léthargie depuis le Mondial 2014 – exception faite de la demi-finale atteinte à l’Euro 2020 –, la Roja n’a toujours pas trouvé la solution, et donne aujourd’hui le sentiment de bricoler. Comme un aveu de faiblesse, on notera ainsi la naturalisation récente de Robin Le Normand, afin de former une charnière centrale 100% d’origine française aux côtés d’Aymeric Laporte, ou la convocation hâtive de Lamine Yamal, 16 ans à peine, pour devancer la fédération marocaine et s’éviter un fâcheux conflit d’intérêts. Voici le contexte dans lequel Luis de la Fuente a décidé de s’implanter, en offrant, tous les trimestres, une dose de bonheur à ses employés du mois.

