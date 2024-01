L’improbable bourde d’Alex Remiro face à Alavès

Quand on parle de bonnes résolutions.

Alex Remiro, le gardien de la Real Sociedad, n’a pas rendu service à son équipe ce mardi, lors du match opposant les Basques à Alaves (1-1). Alors qu’un long ballon arrive à 25 mètres de ses cages, l’international espagnol s’empresse de sortir hors de sa surface. A cette distance, va-t-il dégager de la tête ou du pied ? Ni l’un ni l’autre, puisque le portier a levé la main pour contrer cette balle, geste qui lui a valu une exclusion.

Alex Remiro forgot he was outside the penalty box or what?

pic.twitter.com/dH8hNkA41r

— Precious Jeremiah 💙❤️ (@Precious_jr21) January 2, 2024