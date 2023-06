Robin Le Normand justifie son choix de rejoindre la sélection espagnole

Tout sauf une réponse de (Le) Normand.

Fraîchement appelé à venir garnir les rangs de la sélection espagnole, Robin Le Normand a expliqué son choix ce dimanche en conférence de presse. « Après huit ans en Espagne, après avoir grandi, m’être entraîné depuis mon arrivée à la Real Sociedad à l’âge de 18 ans, et à San Sebastian en général, tout ça m’a beaucoup apporté, confesse le natif de Pabu. Et la vérité, c’est qu’après tout cela, recevoir un appel des dirigeants de la Fédération et du sélectionneur, c’est très facile de prendre une décision. » Le défenseur de la Real Sociedad raconte également qu’il ne lui a pas fallu longtemps pour donner sa réponse.

« Tout était très clair dans ma tête donc il n’y a vraiment pas eu de doutes, raconte-t-il aussi avant d’évoquer la France. Je remercie également Didier Deschamps de m’avoir prêté attention. Je pense que c’est une bonne chose pour mon travail, mais dans ma tête, tout était très simple. » Et lui n’avait aucun doute : « Mon idée, depuis qu’ils m’ont appelé et qu’ils m’ont fait confiance, c’était d’aller avec l’Espagne. »

Et quand on voit la concurrence chez les Bleus, on peut le comprendre.

