Leverkusen arrache la victoire à Leipzig au terme d’un match fou

Leipzig 2-3 Leverkusen

Buts : Simons (7e) et Openda (56e) pour les Roten Bullen // Tella (47e), Tah (64e) et Hincapié (90e+1) pour le Werkself

Le Topspiel a tenu toutes ses promesses.

Dans le duel au sommet de la 18e journée de Bundesliga, Leverkusen a totalement loupé sa première mi-temps avant de se reprendre et de l’emporter en toute fin de rencontre face à une séduisante équipe de Leipzig (2-3). Les Roten Bullen tentent directement de mettre leur adversaire sous l’eau, en atteste le missile de Loïs Openda, repoussé difficilement par Lukáš Hrádecký (5e). Frustrée, la Red Bull Arena ne met pas longtemps à exulter, puisque Xavi Simons, servi par Álex Grimaldo, réalise un numéro de jonglerie avant d’ouvrir le score d’une reprise du gauche (1-0, 7e). Quel geste somptueux du Néerlandais ! Après une entame manquée, une tentative dangereuse de Mohamed Simakan (21e) et la sortie sur blessure handicapante de Jeremie Frimpong, le Bayer Leverkusen reprend progressivement ses esprits, à l’image du tir culotté de Jonas Hofmann aux 20 mètres, sans succès (30e). Le Werkself passe tout de même près de la correctionnelle quand Openda trouve Benjamin Sesko en profondeur, mais l’excellent Piero Hincapié réalise un tacle salvateur (42e).

Bien plus incisif dès le retour des vestiaires, Leverkusen recolle au score : trouvé sur le côté gauche, Grimaldo centre fort, Nathan Tella surgit et pousse le cuir au fond des filets (1-1, 47e). Les hommes de Xavi Alonso dominent les débats et passent près de prendre les devants grâce d’abord à un tir puissant de Patrik Schick, puis une tentative de Florian Wirtz, mais les Roten Bullen vont les punir de ce manque d’efficacité sur une contre-attaque express : sur une percée de Simons, Dani Olmo reçoit le ballon côté droit avant de mettre sur orbite Openda, qui conclut parfaitement l’action (2-1, 56e). La réaction de Leverkusen ne tarde pas. À la suite d’un corner d’Hofmann, Jonathan Tah claque un coup de casque pour relancer totalement cette rencontre passionnante (2-2, 64e). Malgré une pluie de changements de la part de Marco Rose, c’est finalement Leverkusen qui profite d’un corner dans les derniers instants de la rencontre, délicieusement brossé par Grimaldo, pour l’emporter grâce à une reprise du pied gauche de Hincapié (2-3, 90e+1). Avec ce retournement de situation au terme d’une rencontre épique, Leverkusen signe une quinzième victoire cette saison en championnat et prend sept points d’avance sur le Bayern Munich, qui reçoit le Werder Brême dimanche.

La réussite d’un champion ?

Leipzig (4-2-2-2) : Blaswich – Simakan (Henrichs, 73e), Klostermann, Lukeba, Raum – Seiwald (Kampl, 73e), Schlager – Simons (Elmas, 83e), Olmo (Baumgartner, 73e) – Openda, Sesko (Pulsen, 73e). Entraîneur : Marco Rose.

Leverkusen (3-4-2-1) : Hradecky – Stanisic, Tah, Hincapié – Frimpong (Tella, 31e), Xhaka, Palacios, Grimaldo – Hofmann, Wirtz – Schick. Entraîneur : Xabi Alonso.

