Pronostic Bayer Leverkusen Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leipzig assure l’essentiel à Leverkusen dans la course à la Ligue des Champions

Leverkusen repasse en configuration championnat, trois jours après avoir écrasé l’Union Saint-Gilloise (1-4) et composté son billet pour les demi-finales de la Ligue Europa. Cette qualification peut renforcer la confiance des joueurs de Xabi Alonso. Dans le même temps, ils poursuivent leur remontée au classement et restaient sur cinq victoires dans cet exercice avant de partager les points avec Wolfsburg (0-0) lors de la dernière journée. A six journées de la fin de la saison, les résidents de la BayArena occupent le 6e rang de Bundesliga. Ce placement leur assure virtuellement une participation aux barrages de la Ligue Europa Conférence. Un accès à la Ligue Europa, en cas de retour sur Fribourg (5e à six points devant), ou à la Ligue des Champions, si le club est titré en C3, est également encore possible.

Les résultats du moment sont également satisfaisants à Leipzig, qui n’est plus engagé en coupe d’Europe et a eu une semaine entière pour préparer ce rendez-vous. Le RBL vise un troisième succès de rang en championnat après ceux glanés chez le Hertha Berlin (0-1) et contre Augsbourg (3-2). Afin de disputer la prochaine Ligue des Champions, l’objectif de la fin de saison sera de terminer dans un top 4 que referme le club pour le moment. Les Lipsiens ont également encore des vues sur la Coupe d’Allemagne, dont ils sont tenants du titre, et disputeront début mai une demi-finale à Fribourg. Avec son buteur Timo Werner qui reste sur un doublé contre Augsbourg, mais sans son latéral gauche David Raum (suspendu), Leipzig peut capitaliser sur sa bonne série et prendre au moins un point sur une pelouse de la BayArena où il n’a jamais perdu (3 victoires, 3 nuls), dans un match qui s’annonce riche en buts au vu des potentiels offensifs des deux équipes.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

