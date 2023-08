Le Bayer Leverkusen surprend Leipzig

Bayer Leverkusen 3-2 Leipzig

Buts : Frimpong (24e), Tah (35e) et Wirtz (64e) pour les Schwarzroten // Olmo (40e) et Openda (71e) pour les Roten Bullen

Qu’elle va être intéressante cette deuxième saison de Leverkusen sous Alonso.

Dans une partie totalement décousue, le Bayer Leverkusen a pris le meilleur sur Leipzig à la BayArena ce samedi après-midi (3-2). Malgré la confiance qui règne dans les rangs des visiteurs après leur succès face au Bayern, ce sont les gars d’Alonso qui font rapidement forte impression. Sereins, ils prennent l’avantage avant la pause fraîcheur grâce à Frimpong, bien placé pour reprendre un centre de Boniface (1-0, 24e). Mieux : ils doublent même la mise dix minutes plus tard sur une tête millimétrée de Tah, laissé anormalement seul sur un corner (2-0, 35e). La tête sous l’eau, Leipzig s’en remet à son homme en forme, Olmo, pour relancer le suspense, lui aussi précis sur un coup de casque sur corner (2-1, 40e).

Après la pause, Blaswich dégaine une parade miraculeuse sur une tentative à bout portant de Wirtz (47e). Mais l’échéance n’est que retardée : sur une frappe très chanceuse, le petit génie allemand trouve une barre rentrante pour redonner le break aux siens (3-1, 64e). Les trois changements opérés par Rose réveillent Leipzig, et Openda ouvre son compteur en match officiel avec sa nouvelle équipe d’une tête après une remise de Simakan (3-2, 71e). Quelques instants plus tard, le Belge a l’occasion d’égaliser, mais rate l’immanquable face au but vide (74e). Un échec dont ne se remettra jamais Leipzig, malgré quelques légères situations en fin de partie.

Première défaite pour Lukeba, aussi, qui a effectué ses débuts en Allemagne.

Leverkusen (3-4-2-1) : Hrádecký – Kossounou, Tah, Tapsoba – Frimpong (Arthur, 78e), Palacios, Xhaka, Grimaldo – Hofmann (Hložek, 89e), Wirtz (Andrich, 75e) – Boniface (Amiri, 89e). Entraîneur : Xabi Alonso.

Leipzig (4-2-2-2) : Blaswich – Henrichs, Simakan, Orban, Raum – Seiwald (Lukeba, 62e), Schlager (Carvalho, 84e) – Simons (Kampl, 62e), Werner (Poulsen, 62e) – Openda (Forsberg, 76e), Olmo. Entraîneur : Marco Rose.

Les autres résultats :

Augsbourg 4-4 Mönchenglabach

Buts : Rexhbeçaj (29e), Bauer (41e), Michel (45e+6, SP) et Vargas (76e) pour Augsbourg // Itakura (13e), Čvančara (27e et 90e+7) et Ngoumou (37e) pour Gladbach

Hoffenheim 1-2 Fribourg

Buts : Kabak (51e) pour Hoffenheim // Szalai CSC (39e) et Sallai (45e+3) pour Fribourg

Stuttgart 5-0 Bochum

Buts : Guirassy (18e et 77e), Zagadou (28e) et Silas (60e et 67e)pour Stuttgart

Wolfsbourg 2-0 Heidenheim

Buts : Wind (6e et 27e) pour Wolfsbourg