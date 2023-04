Le Bayer létal contre Leipzig

Bayer Leverkusen 2-0 RB Leipzig

Buts : Hložek (40e) et Amiri (86e SP)

Expulsion : Szoboszlai (85e) pour le RBL

Leçon d’efficacité.

Le Bayer Leverkusen n’a pas franchement brillé, ce dimanche après-midi face au RB Leipzig. Il a même carrément subi par moments, au cours d’un match qu’il n’a jamais maîtrisé. Mais il s’est imposé, et c’est bien la seule chose que l’on retiendra du côté des habitués de la BayArena (2-0). Les partenaires de Dominik Szoboszlai ont d’emblée mis le pied sur le ballon, se procurant les premières situations (7e, 8e, 9e). Emprunté en début de partie, le Werkself aurait donc pu être rapidement puni. Ses quelques incursions dans le camp adverse en première période ont toutefois été suffisamment incisives pour faire mal aux visiteurs. Si la frappe de Piero Hincapié a ricoché sur la transversale (32e), Adam Hložek, lui, a parfaitement ajusté la mire. L’international tchèque a profité d’un centre en retrait impeccable de Moussa Diaby pour reprendre le ballon du plat du pied gauche et tromper Janis Blaswich (1-0, 40e).

Il n’en fallait pas plus pour convaincre Marco Rose d’abattre la carte Christopher Nkunku – remplaçant au coup d’envoi – dès le retour des vestiaires. L’ancien Parisien a apporté du dynamisme sur le front offensif et a d’ailleurs obtenu une occasion en or d’égaliser, face au but vite. Mais Jonathan Tah a sauvé les siens d’une intervention décisive (66e). Les Saxons ont poussé et multiplié les banderilles, à l’image d’un Dani Olmo actif sans être vraiment tranchant. Malgré des stats éloquentes (26 tirs, dont 8 cadrés), le RBL n’a pas réussi à recoller. Et il a fini par se faire punir. Szoboszlai a fauché Jeremie Frimpong dans la surface, écopant d’un second carton jaune synonyme d’expulsion (85e) et permettant à Nadiem Amiri de porter le coup de grâce (2-0, 86e). En plus de sa demie de Ligue Europa à venir contre la Roma, Leverkusen (5e) reste à la lutte pour les strapontins qualificatifs en C1.

La fin de saison s’annonce excitante pour la bande à Xabi Alonso.

Bayer Leverkusen (3-4-3) : Hrádecký – Kossounou, Tah, Hincapié (Fosu-Mensah, 78e) – Frimpong, Andrich, Demirbay (Amiri, 68e), Bakker – Diaby, Hložek (Azmoun, 68e), Adli (Bellarabi, 90e+1). Entraîneur : Xabi Alonso.

RB Leipzig (3-4-3) : Blaswich – Klostermann (Laimer, 72e), Orban, Gvardiol – Henrichs, Kampl (Nkunku, 46e), Haidara (Forsberg, 81e), Halstenberg (Simakan, 60e) – Szoboszlai, Werner (André Silva, 81e), Olmo. Entraîneur : Marco Rose.

