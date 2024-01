Pronostic Leipzig Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayer ne perd pas le rythme à Leipzig

L’affiche de la 18e journée de Bundesliga nous amène à Leipzig, qui reçoit le leader, le Bayer Leverkusen. La formation entraînée par Marco Rose occupe actuellement la 4e place du classement mais se retrouve sous la pression de Dortmund, revenu à 3 points. Dans la course au titre, les partenaires de Xavi Simons sont déjà décrochés puisque le Bayer possède 12 unités d’avance. Après avoir conclu 2023 sur un nul sur la pelouse du Werder Brême, Leipzig s’est fait surprendre au retour de la trêve par l’Eintracht Francfort (0-1). Lors de cette rencontre, la bande à Rose a cruellement manqué d’efficacité puisque son ratio de buts attendus était de 3.07 pour seulement 0.81 à son adversaire. Ce samedi, Leipzig espère se reprendre mais aura fort à faire avec ce qui se fait de mieux actuellement en Allemagne, le Bayer. Pour tenter d’infliger à Leverkusen sa 1ère défaite, Marco Rose compte évidemment sur les Openda, Simons ou Sesko, mais a perdu son cadre Forsberg.

En face, le Bayer Leverkusen a changé de visage l’an passé avec la prise en main de l’équipe en cours de saison par Xabi Alonso. Connu pour être un Esthète du foot, l’espagnol s’appuie sur cette philosophie de jeu. Actuellement, Leverkusen est en tête de la Bundesliga avec 4 points de plus que le Bayern Munich, avec 1 match joué en plus. Il est surtout important de noter que la bande à Alonso est toujours invaincue en Bundesliga. Ce samedi, elle aura fort à faire face à une équipe de Leipzig qui a déjà eu le scalp du Bayern en début de saison. De plus, Xabi Alonso a connu 1 coup dur avec la longue blessure de la recrue Boniface. Le Nigérian sera de retour en Avril. De leurs côtés, les Adli, Tapsoba ou Kossounou sont tous à la CAN. Malgré ces absences, le Bayer garde fière allure avec ses 2 incroyables pistons Frimpong et Grimaldo. De plus, l’expérience de Xhaka est essentielle pour encadrer les Stanisic, Wirz ou Amiri. Le week-end dernier, Leverkusen a souffert pour s’imposer face à Augsbourg (0-1) avec une réalisation de Palacios dans le temps additionnel. Sur son excellente dynamique, le Bayer devrait s’imposer dans cette affiche du championnat.

Le Bayer Leverkusen surprend Leipzig