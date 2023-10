Salah voit double, mais Brighton accroche Liverpool

Brighton 2-2 Liverpool

Buts : Adingra (20e), Dunk (78e) // Salah (40e, 45e+1)

Pas de cadeau de Jürgenniversaire.

En déplacement à l’Amex Stadium, Liverpool n’a pas réussi à offrir les trois points à Jürgen Klopp, qui fête les huit ans de son arrivée au club ce dimanche (2-2). Brighton était la seule équipe sur le terrain pendant 40 minutes. Les Seagulls ont justement ouvert le score par Simon Adingra, qui a puni la perte de balle d’Alexis Mac Allister et le mauvais replacement d’Alisson (1-0, 20e). Alors que la rencontre était à sens unique, Liverpool a fait preuve d’un réalisme glaçant et, grâce au bon pressing d’Harvey Elliott, Mohamed Salah a crucifié Bart Verbruggen sur une offrande de Darwin Núñez (1-1, 40e). Le Pharaon a même assommé l’Amex Stadium sur penalty après que Pascal Gross ait retenu Dominik Szoboszlai (1-2, 45e+1).

Le superbe mouvement collectif de Liverpool avec Mohamed Salah à la conclusion 😍#BHALIV | #PremierLeague pic.twitter.com/d2N67HAwjG — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 8, 2023

Au retour des vestiaires, Adingra s’est joué de Robertson, mais a buté sur Alisson (49e). Ryan Gravenberch a raté le break en trouvant la transversale sur un centre de Szoboszlai (54e), et Lewis Dunk a fini par égaliser en reprenant un coup franc de Solly March (2-2, 78e). João Pedro a manqué la balle de match aux onze mètres (84e), laissant les deux équipes sur un score de parité. Liverpool est provisoirement troisième, et Brighton sixième, en attendant le choc entre Manchester City et Arsenal.

West Ham 2-2 Newcastle

Buts : Soucek (8e), Kudus (89e) // Isak (57e, 62e)

Wolverhampton 1-1 Aston Villa

Buts : Hwang (53e) // Torres (55e)

Expulsion : Lemina (90e+4) pour les Wolves

