Pronostic Brighton Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal fait rompre Brighton

Brighton est toujours dans le top 10 de Premier League mais sera trop juste pour aller chercher une Coupe d’Europe en fin de saison. D’autant que les Seagulls viennent d’être accrochés sur la pelouse de Brentford (0-0) dans la semaine après la défaite à Anfield du week-end dernier (2-1). C’est une nouvelle fois donc qu’ils vont se retrouver dans la peau d’arbitre pour la course au titre qui fait rage, et pour cela il leur manque des éléments importants, notamment le virevoltant Mitoma, et les milieux March, Milner et Gilmour. Seront en revanche bien présents l’ailier Adingra (7 buts, 3 passes TCC), l’attaquant Joao Pedro revenu de blessure (19 buts, 2 passes TCC) et le milieu Gross (5 buts, 13 passes TCC).

Arsenal a non seulement gagné cette semaine des points précieux contre Luton (2-0), mais a pu faire souffler plusieurs cadres qui seront frais pour cette rencontre plus relevée. Les Gunners n’ont pas le droit à l’erreur s’ils veulent rattraper Liverpool et distancer City dans la course au titre, et vont pouvoir à nouveau compter sur une équipe type au complet. Comme on le disait, Rice, Martinelli ou encore Jorginho et Jesus ont été ménagés cette semaine, Saka (16 buts, 12 passes) devrait faire son retour également pour aider son équipe à aller chercher la victoire. Mais attention à ces Seagulls qui pourraient leur poser des problèmes à la maison, notamment avec un potentiel offensif très intéressant qui peut nous offrir des buts de part et d’autre.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

