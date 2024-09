Accroché par Brighton, Arsenal lâche ses premiers points

Arsenal 1-1 Brighton

Buts : Havertz (38e) pour les Gunners // Pedro (58e) pour les Seagulls

Expulsion : Rice (49e) pour les Gunners

Un partout, balle au centre.

Plombé par l’expulsion de Declan Rice, Arsenal s’est employé pour gratter le nul face à une belle équipe de Brighton (1-1) : les premiers points laissés en route par les Gunners cette saison.

Forts de leurs deux victoires pour lancer leur exercice, les Londoniens démarrent fort dans le sillage de Bukayo Saka et Martin Ødegaard, en vue dès l’entame de partie. Mais c’est finalement au moment où les visiteurs semblent de mieux en mieux dans le jeu que Lewis Dunk laisse Saka cuisiner et envoyer Kai Havertz lober Bart Verbruggen (1-0, 38e).

LE LOB MAGISTRAL DE KAI HAVERTZ ! 🤩 L'attaquant allemand permet aux Gunners d'ouvrir le score dans une rencontre très disputée ! ✨#ARSBHA | #PremierLeague pic.twitter.com/alUER4tliE — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 31, 2024

Le plus dur est fait pour les vice-champions d’Angleterre, qui vont pourtant connaître un coup dur au retour des vestiaires. Déjà averti, Declan Rice est sévèrement exclu après avoir retouché le ballon au moment où Joël Veltman voulait rapidement jouer un coup franc (49e). Tout à coup, rien ne va plus pour la bande de Mikel Arteta, secouée dans tous les sens par des Mouettes incisives… et récompensées en deux temps, le ballon détourné par David Raya devant Yankuba Minteh revenant dans les pieds de João Pedro (1-1, 58e). Malgré deux belles situations – pour Havertz puis Saka – éteintes par Verbruggen à l’orée du dernier quart d’heure, Arsenal laisse à ses concurrents l’opportunité de prendre déjà deux points d’avance.

Nul, nul, nul.