Pronostic Aston Villa Brighton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Avalanche de buts entre Villa et Brighton ?

Aston Villa, bien qu’en retrait par rapport à sa performance dans le Big 4 de la Premier League la saison dernière, réalise une campagne respectable, se plaçant 9e avec un retard de 7 points sur le top 4. Sous la direction d’Unai Emery, l’équipe a connu de bons moments récemment, remportant 3 de ses 4 derniers matchs face à Brentford, Southampton, Nottingham Forest et même Manchester City. Toutefois, la lourde défaite contre Newcastle (3-0) lors du Boxing Day a freiné cette dynamique. Si des cadres comme Emiliano Martinez, Konsa et Watkins (7 buts) seront présents, l’équipe devra composer avec les absences de Durán et Cash. Comme leurs adversaires, les Villans se distinguent par une attaque prolifique mais une défense vulnérable, promettant un match riche en buts.

Brighton & Hove Albion occupe actuellement une place en milieu de tableau en Premier League, mais reste en embuscade pour décrocher une place européenne, avec seulement 2 points de retard sur son adversaire du jour. Toutefois, les Seagulls traversent une période délicate, n’ayant pas remporté de victoire lors de leurs 6 derniers matchs, marqués par des nuls contre Southampton, Leicester, West Ham et Brentford, ainsi que des défaites face à Fulham et Crystal Palace. Pour le match de vendredi contre Brentford, l’équipe devra composer avec de nombreuses absences, notamment celles de Welbeck, Ferguson, et de plusieurs titulaires incertains comme Kadioglu et Hinshelwood. Dans ce contexte, João Pedro, auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 12 rencontres, sera un atout clé pour permettre à Brighton de retrouver le chemin de la victoire et relancer une dynamique positive.

