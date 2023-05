Pronostic Aston Villa Brighton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Aston Villa finit le travail face à Brighton

Cette ultime journée de Premier League nous offre une affiche entre deux satisfactions de la saison à savoir Aston Villa et Brighton qui se classent devant des écuries du calibre de Tottenham, Chelsea, ou West Ham. La saison de Villa a pris un tournant avec l’arrivée d’Unai Emery. Le technicien espagnol a totalement relancé le club de Birmingham qui occupe aujourd’hui la 7e place du classement avec 1 point d’avance sur Tottenham. Pour s’assurer de participer à la Conference League la saison prochaine, les Villans doivent s’imposer face à Brighton, ce qui parait tout à fait possible au regard de la forme des partenaires de Mings dans cette dernière ligne droite. En effet, Villa a connu une superbe dynamique dans cette fin de saison avec seulement 2 revers lors des 14 dernières journées. Le week-end dernier, les Villans ont été tout proches de décrocher la victoire à Anfield face à Liverpool (1-1). Lors de cette rencontre, l’excellent Ollie Watkins a manqué un penalty qui aurait pu donner 2 buts d’avance à son équipe. Finalement, les Villans ont eu chaud dans la dernière partie du match avec la réaction des Reds. Watkins est le symbole de la réussite des Villans avec ses 14 buts et 6 passes décisives.

En face, Brighton est quant à lui assuré de participer pour la 1re fois de son histoire à une compétition européenne. Ce résultat est à la fois logique et mérité, tant les Seagulls ont affiché un très beau visage, avec d’abord Graham Potter puis Roberto de Zerbi. Reconnu pour son travail à Sassuolo et au Shakhtar Donestk, le technicien italien a apporté sa touche dans le Sud de l’Angleterre. Avec son jeu offensif, Brighton a été l’une des équipes les plus agréables à voir évoluer. Comme lors de son passage dans ces différentes équipes, le collectif a été la clé de la réussite car plusieurs joueurs ont marqué au moins 5 buts. En milieu de semaine, lors d’un match en retard, les Seagulls ont tenu tête au champion Manchester City (1-1) avec une superbe égalisation d’Enciso qui a envoyé un missile dans la lucarne des Skyblues. Lors de cet exercice remarquable, Brighton a pu s’appuyer sur les importants Mac Allister, Mitoma, Caicedo, ou Gross. Ce dimanche, Brighton ne joue plus rien car il est assuré de finir 6e. Déterminé à accrocher l’Europe, Aston Villa devrait prendre le dessus sur Brighton qui ne joue plus rien dans cette dernière ligne droite, assuré de la 6e place.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

