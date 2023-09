Grâce à un triplé de Watkins, Aston Villa atomise Brighton

Aston Villa 6-1 Brighton

Buts : Watkins (14e, 21e et 65e), Estupinan CSC (26e), Ramsey (85e) et Douglas Luiz (90e+7) pour Villa // Fati (50e) pour Brighton

Premier set pour Aston Villa.

Largement supérieur à son adversaire du jour, Aston Villa n’a fait qu’une bouchée de Brighton ce samedi après-midi à Villa Park (6-1). La bande d’Unai Emery a démarré sur les chapeaux de roue et a plié la rencontre en moins de 30 minutes chrono. Totalement en feu, Ollie Watkins a profité d’un bon service de Matty Cash pour tromper une première fois Jason Steele (1-0, 14e). Peu après, l’Anglais a doublé la mise d’une frappe à ras de terre imparable face à une défense de Brighton perdue (2-0, 21e). Le cauchemar s’est poursuivi pour les gars de Roberto De Zerbi, qui a vu Pervis Estupinan se prendre les pieds dans le tapis sur une tentative adverse, mettant son propre portier dans la panade (3-0, 26e).

De Zerbi a alors choisi de faire trois changements dès le début de la seconde période, et il a envoyé Ansu Fati dans la bataille, qui a rapidement redonné de l’espoir aux siens en réduisant l’écart (3-1, 50e). Mais c’était bien la journée de Watkins et de personne d’autre, puisque le buteur s’est adjugé un triplé peu après l’heure de jeu, sur un tir du gauche encore une fois dévié (4-1, 65e). Le jeune Jacob Ramsey s’est lui aussi invité à la fête en fin de partie, sur une jolie frappe enroulée qui a terminé poteau rentrant (5-1, 85e). Le calice jusqu’à la lie pour Brighton, qui a même encaissé un sixième but au bout du temps additionnel, signé Douglas Luiz (6-1, 90e+7). Les Villans grimpent dans le top 4, les Seagulls restent troisièmes.

Et l’OM souffle un bon coup en voyant son prochain adversaire en Ligue Europa prendre six pions dans la tronche.

Aston Villa (4-2-3-1) : Martínez – Cash, Konsa, Torres, Digne – Kamara (Tielemans, 90e), Douglas Luiz – McGinn, Diaby (Duran, 79e), Zaniolo (Ramsey, 57e) – Watkins. Entraîneur : Unai Emery.

Brighton (4-2-3-1) : Steele – Veltman, Webster, Dunk, Estupiñán (Lamptey, 46e) – Hinshelwood (Baleba, 87e), Gilmour – March (Adingra, 62e), Welbeck (Pedro, 46e), Mitoma – Ferguson (Fati, 46e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Pronostic Aston Villa Brighton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League