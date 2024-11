C’est la piquette, Carlo.

Balayé à domicile par un AC Milan conquérant (1-3), le Real Madrid a concédé une seconde défaite en quatre matchs de Ligue des champions. Après la rencontre, Carlo Ancelotti n’a pas caché sa déception, et reconnaît les errements de son équipe. « La réalité, c’est que sur le terrain il nous manque quelque chose, pointe le manager. On est incapable de donner la meilleure version de nous-même, donc on doit régler cela. Il y a de l’inquiétude, c’est normal, la nuit va être très longue. »

« Ce n’est pas un problème individuel, mais une question de sacrifice »

Plus largement, le manager italien fait un constat global sur la mauvaise période des Madrilènes. « On souffre beaucoup en ce moment, et quand on souffre on ne s’unit plus. Nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas capables de produire un travail collectif efficace, confesse-t-il face à la presse. On doit s’améliorer tactiquement, ce n’est pas un problème individuel, mais une question de sacrifice, de concentration et de travail collectif. »

Alerte rouge à la Maison-Blanche.

Milan fait plonger le Real Madrid