Pronostic Brighton Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool remonté à Brighton

Arrivé sur la pointe des pieds dans l’élite, Brighton s’est progressivement installé dans le paysage de la Premier League. Le passage de Graham Potter sur le banc des Seagulls avait permis au club du Sud de l’Angleterre de se faire une renommée sur le plan du jeu. Suite au départ de Potter à Chelsea, les dirigeants de Brighton ont misé sur Roberto de Zerbi. Le technicien italien, arrivé en Angleterre avec une étiquette d’amoureux du beau jeu, a rapidement convaincu ses supporters et les suiveurs de la PL. Auteur d’une très bonne saison, Brighton a réussi à accrocher pour la 1ère fois de son histoire une qualification européenne. Pour leurs débuts, les Seagulls ont été surpris par l’AEK Athènes (2-3) qui est venu s’imposer à l’Amex Stadium. En milieu de semaine, les partenaires de Lewis Dunk ont limité la casse à Marseille (2-2) en comblant un retard de 2 buts. Plutôt bien rentré dans sa saison, Brighton a un peu plus de mal lors des dernières semaines avec l’enchainement des matchs tous les 3 jours. Le week-end dernier, les Seagulls ont subi une déculottée à Aston Villa (6-1) et auront à cœur de se reprendre face à Liverpool.

De son côté, Liverpool a changé de visage cet été avec l’arrivée de nouveaux éléments. Le secteur de jeu le plus touché fut celui du milieu de terrain avec les arrivées des Endo, Gravenberch, Szoboszlai ou Mac Allister qui défendait avec brio les couleurs de Brighton l’an passé. Ce lifting fonctionne puisque Liverpool réalise une solide entame de championnat. Tenus en échec à Chelsea (1-1) lors de la 1re journée, les Reds avaient ensuite aligné des succès jusqu’à leur déplacement à Tottenham. Contre les Spurs, Liverpool s’est rapidement retrouvé en infériorité numérique avec l’exclusion de Curtis Jones. Ensuite, les Reds pensaient avoir bien ouvert le score mais leur but a été refusé à tort par la VAR. Malgré une belle résistance, les joueurs de Liverpool ont craqué en toute fin de match alors qu’ils évoluaient à 9 suite à l’expulsion de Jota. Ce revers a fait beaucoup parler Outre-Manche puisque la VAR a été déficiente. Dans un championnat très serré, cette décision peut être préjudiciable sportivement pour un club visant le titre. Suite à ce revers, Liverpool a reculé en 4e position mais s’est repris en Coupe d’Europe face à l’Union Saint-Gilloise (2-0), enchaînant une 2e victoire en 2 matchs. Pour affronter Brighton, Klopp est obligé de composer avec les absences de Jones et Jota, mais possède un groupe de qualité avec les Nunez, Diaz, Alexander-Arnold ou Salah (4 buts en ce début de saison). Marqué par son cruel revers de la semaine passée, Liverpool devrait se reprendre face à une formation de Brighton moins bien en ce moment et moins habituée à disputer des matchs tous les 3 jours.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

