Footox épisode 20 : l’hiver vient, mais les surprises sont là !

La Ligue des champions ? Ok super, mais l’Abbé-Deschamps, vous connaissez ?

On décrypte la forme incroyable de l’AJ Auxerre qui est en feu, pareil pour la surprise Nottingham Forest en Premier League et on se pose la question suivante : où sont passés les tireurs de coups francs ? Un épisode enregistré et présenté par Andrea Chazy, Clément Gavard, Marc Hervez aka le U et Léo Ruiz.

"Nottingham c'est la ville de Robin des Bois mais le patron du club c'est l'inverse." 🏹💰 Le dernier #Footox est dans les bacs, feat. @MarkTheUgly Site/App 👉 https://t.co/emHUvJbZLH Plateformes 👉 https://t.co/1ITUpM4ciZ pic.twitter.com/IMCWz0GqA0 — So Foot Arena 🔥 Coparena 🤜🤛 So Foot (@sofootarena) November 5, 2024

Retrouvez l’épisode 20 de Footox, en ligne depuis ce lundi, avec au menu le plaisir de passer un dimanche à l’Abbé-Deschamps pour se rappeler les bons souvenirs du foot d’avant, les clés de la réussite actuelle de l’AJA, mais aussi celle de Nottingham Forest qui pourrait être la grande surprise de cette saison de Premier League et surtout une sacrée question : pourquoi donc les buts sur coups francs sont-ils en voie de disparition ?

