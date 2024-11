L’improbable équipe réserve de l’OGC Nice

Football terroir.

Il faut croire que Rio Mavuba et Paul Baysse ont fait des petits à Nice. Depuis le début de la saison, l’équipe réserve du Gym a des airs d’équipes du dimanche matin. Plus que des airs même puisque celle-ci est désormais composée de salariés et d’anciens joueurs du club. Une situation qui découle de la volonté du club azuréen de supprimer son équipe B, jusqu’ici en R1, pour privilégier un groupe élite pour ses jeunes pousses. Problème, sans équipe réserve au niveau amateur, pas de numéro d’association donc plus d’équipe féminine ni de catégorie de jeunes en dessous des moins de 12 ans dépendantes de l’association OGC Nice.

Quatre victoires en quatre matchs

Pour le board niçois, pas d’autre choix, donc, que de monter une équipe à l’arrache pour repartir… en D5, le plus petit niveau possible. Pas d’intérêt pour les jeunes du centre, donc, mais l’occasion pour intendants, photographes, attachés de presse et compagnie de vivre une aventure sympa aux côtés des Jérémy Pied, Johan Audel et autres Romain Genevois. Sans grande surprise, l’équipe a remporté ses quatre premiers matchs.

Le pied, comme dirait Jérémy.

