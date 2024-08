La folle anecdote de Jérémy Pied sur la saison du titre du LOSC

Le nez creux ? Non le Pied !

Invité à revenir sur sa carrière dans les colonnes de L’Équipe, l’ancien lillois Jérémy Pied y a notamment souligné la qualité de joueurs comme Hatem Ben Arfa ou Sofiane Boufal et s’est rappelé quelques incohérences de la part de Mauricio Pochettino du côté de Southampton. Surtout il a dévoilé une folle anecdote sur sa prolongation à Lille, à l’orée de la saison 2020-2021. « Quand le LOSC a souhaité me prolonger de deux ans, à la signature, j’ai demandé où était la prime en cas de titre de champion. Dans les bureaux, tout le monde s’est foutu de ma gueule », a-t-il d’abord raconté.

Après être passé pour un fou, il a pourtant forcé la main aux dirigeants lillois, convaincus que le titre était uniquement promis au PSG. « J’ai insisté : “Je voudrais une prime écrite noir sur blanc de vainqueur du Championnat, vainqueur de la Coupe de France et vainqueur du Trophée des champions.” Je les ai obtenues », s’est-il souvenu, fier de sa ténacité. Et s’il peut se féliciter de son super coup côté business, il tient surtout à souligner l’aspect psychologique d’y avoir cru : « Les montants, je m’en foutais, je voulais leur faire comprendre qu’on visait des titres. J’y ai cru et on a été champions. »

Attention, ça pourrait donner des idées à certains clubs !

Lille enchaîne contre Angers