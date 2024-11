Quand Jimmy Briand et Fabrice Pancrate perdent un procès contre l’UNFP

Vouloir coller un procès à des autocollants, quelle idée.

La plainte de sept anciens footballeurs professionnels contre les vignettes Panini et l’UNFP a été classée sans suite. Fabrice Pancrate, Jimmy Briand et Jérémy Pied, entre autres, avaient dénoncé une exploitation illégale de leur image, et avaient porté plainte pour escroquerie et corruption active d’agent privée. Ils dénonçaient des liens entre Philippe Piat, le désormais ex-patron de l’UNFP, et Alain Guerrini, le président de Panini France. Le parquet de Paris a donc annoncé qu’aucune infraction pénale n’apparaissait.

En mai, quatre anciens joueurs de Ligue 1 avaient obtenu gain de cause dans une procédure civile, intentée en 2021, contre ces deux sociétés. Le tribunal avait estimé que la filiale commerciale de l’UNFP, liée avec Panini, n’était pas titulaire des droits à l’image des footballeurs.

Si les cours de récréation savaient ça, les billes auraient encore de l’avenir.

