Nice s’impose à Brest et intègre le top 5

Brest 0-1 Nice

But : Guessand (42e) pour Nice

Tout pour la Ligue des champions.

Nice a réussi ce que le Bayer Leverkusen n’a pas réussi à faire : s’imposer contre Brest (0-1). Comme quoi, les Bretons sont plus solides à Roudourou que dans leur antre de Francis-Le Blé.

C’est pourtant Brest qui s’est montré en premier avec ce diable de Pierre Lees-Melou qui a envoyé une frappe puissante pour faire briller Marcin Bulka (5e). Et après le Polonais, c’est au tour de Marco Bizot de se mettre en évidence pour écœurer Jérémie Boga à deux reprises (18e et 20e). Le gardien brestois ne pourra, en revanche, rien faire pour empêcher Mohamed-Ali Cho d’ouvrir le score (36e). Heureusement pour le Néerlandais, la VAR vient annuler le but pour un hors-jeu d’Evann Guessand sur l’action. Ce même Guessand qui se rattrapera dans la foulée en reprenant un centre parfait d’Ali Abdi (0-1, 42e). Son sixième but en Ligue 1 cette saison, seuls Bradley Barcola et Jonathan David font mieux.

Le show Bulka

Devant au tableau d’affichage, Nice fait alors le dos rond et compte sur les exploits de son portier pour rentrer dans le Sud avec les trois points. Un jeu qui peut paraître risqué, mais qui ne l’est pas lorsque le gardien se nomme Marcin Bulka. L’ancien du PSG commence la seconde période par une claquette sur une tête de Ludovic Ajorque pour se chauffer (48e), avant de conclure par une autre claquette sur un coup de boule de Lees-Melou (89e). Et quand il est battu, Bulka peut compter sur son poteau pour l’aider comme sur cette praline de Lees-Melou (51e). Et voilà Nice qui intègre le top 5 de Ligue 1.

Le Real Madrid, qui viendra en Bretagne en janvier, peut prendre des notes.

