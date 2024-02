Brest et Nice se neutralisent

Brest 0-0 Nice

On prend les mêmes et on recommence.

Comme lors du match aller en Côte d’Azur, Brest et Nice n’ont pas réussi à forcer le verrou adverse et partagent un match nul et vierge (0-0) qui permet aux deux équipes de rester sur le podium.

Finalement, ce match permet d’expliquer la situation actuelle des deux clubs. On comprend pourquoi Brest et Nice ont deux des trois meilleures défenses de Ligue 1 tant les deux blocs sont difficiles à bouger à l’image de leur paire défensive (Dante-Todibo d’un côté et Chardonnet-Brassier) qui ferait passer Nesta et Maldini pour des peintres. On comprend aussi pourquoi Brest est l’une des équipes les plus séduisantes de la saison et pointe à cette surprenante troisième place. Il n’y a qu’à voir la vista de Lees-Melou, le pied soyeux de Del Castillo, l’abattage de Camara ou encore la frappe de Magnetti qui aurait pu (dû ?) se transformer en but si Satriano avait mieux géré son rebond offensif après une première parade de Bulka (36e). L’attaquant uruguayen aurait pu se rattraper en seconde période mais sa tête rase le poteau (63e).

Si Nice est toujours aussi solide, on comprend aussi pourquoi les Aiglons n’ont que la 14e attaque du championnat. Trop loin des cages adverses, les hommes de Farioli ont tenté de piquer en contre en profitant de la vitesse de Guessand mais l’attaquant a manqué de précision sur sa frappe du gauche (9e), tandis que son coup de tête a été capté par Bizot (55e).

Vivement la fin de la CAN pour Nice qui récupèrera Moffi et Boga qui ont marqué 9 des 20 buts du club en Ligue 1 cette saison.

Classement et résultats de Ligue 1 sont à retrouver ici.

