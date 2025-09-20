Grâce à un grand Ajorque, Brest fait chavirer Nice

Brest 4-1 Nice

Buts : Ajorque (6e), Del Castillo (9e), Chotard (70e), Labeau-Lascary (76e) pour les Ty’Zefs // Moffi (30e) pour les Aiglons

Les Ty’Zefs à l’abordage.

Auteurs d’un début de saison délicat, les Brestois comptaient bien décrocher leur premier succès devant leur public au stade Francis-Le Blé. Une réalité 90 minutes plus tard pour les Ty’Zefs, qui ont récolté leurs trois premiers points de cette campagne 2025-2026 en s’imposant 4 à 1 face à Nice.

Magic Ludo

La connexion Ludovic Ajorque-Romain Del Castillo a de nouveau fait des merveilles ce samedi soir. Partis à l’assaut de la surface niçoise, les offensifs brestois n’ont pas tardé à faire parler leur talent. Del Castillo à la passe, Ajorque à la conclusion et déjà la prise de pouvoir des Bretons (1-0, 6e). Trois minutes plus tard, scénario inverse : passe en pivot d’Ajorque pour un dépoussiérage express de la lucarne de Yehvann Diouf par Del Castillo (2-0, 9e). Acculés par ce début de match, les Niçois ont petit à petit sorti la tête de l’eau, et Terem Moffi, choix fort de Franck Haise au moment de concocter son onze de départ, a rendu la pareille à son coach en permettant aux Aiglons de réduire le score (2-1, 31e).

L'ovation pour le grand monsieur de ce match : 𝗟𝗨𝗗𝗢𝗩𝗜𝗖 𝗔𝗝𝗢𝗥𝗤𝗨𝗘 👏#SB29OGCN pic.twitter.com/JBBcZEFcj9 — L1+ (@ligue1plus) September 20, 2025

Si les Niçois ont poussé pour égaliser, Ajorque ne les a pas laissés espérer plus de 30 minutes. Sur une nouvelle passe en pivot dont lui seul a le secret, après le déboulé sur son côté gauche de Bradley Locko, Ajorque a parfaitement décalé Joris Chotard qui a envoyé un missile vitesse Mach 12 dans les filets de Diouf (3-1, 70e) pour son premier but sous ses nouvelles couleurs. Il n’était pas le seul à vouloir inscrire son nom au tableau des buteurs pour la première fois à Brest, puisque Rémy Labeau-Lascary s’est également illustré après le geste signature d’Ajorque pour signer sa troisième passe décisive de la soirée : une passe de l’extérieur du pied (4-1, 76e).

Il est encore temps de modifier le top 30 du Ballon d’or.

Stade brestois (4-2-3-1) : Coudert – Locko, Díaz Jr, Chardonnet, Lala – Magnetti, Chotard – Mboup (Labeau-Lascary, 61e), Doumbia (Dina Ebimbe, 79e), Del Castillo (Guindo, 85e) – Ajorque (Makalou, 85e). Entraîneur : Éric Roy.

OGC Nice (3-4-3) : Diouf – Peprah, Bah, Bard – Clauss, Boudaoui (Sanson, 73e), Vanhoutte (Louchet, 73e), Gouveia (Jansson, 63e) – Diop, Moffi (Kevin Carlos, 63e), Boga. Entraîneur : Franck Haise.

Découvrez les affiches de la première journée de Ligue 1