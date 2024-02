Pronostic Brest Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest dispose de Nice

Une des affiches de cette 20e journée de Ligue 1 nous amène au stade Francis-Le-Blé avec le choc entre les deux poursuivants du PSG, Brest et Nice. A l’orée de la journée, le club azuréen occupe la 2e place avec 6 unités de retard sur le PSG et 3 d’avance sur le Stade Brestois. Le week-end dernier, la formation bretonne a marqué les esprits en accrochant le leader parisien au Parc des Princes. Menés de 2 buts à la pause, les Finistériens ont renversé le match en seconde période pour prendre au final un point logique (2-2). La bande à Eric Roy est en pleine forme avec 6 victoires et 2 nuls lors des 8 dernières journées de Ligue 1. En plus de son bon parcours en championnat, le Stade Brestois s’est hissé en 8e de finale de la Coupe de France où il retrouvera… le PSG. A domicile, les partenaires de Le Douaron se montrent très solide puisque seul le Paris Saint-Germain est parvenu à s’ imposer à Francis-le-Blé, dans un match où l’arbitrage avait été critiqué.

En face, l’OGC Nice revit sous la houlette de Farioli. Le technicien italien a métamorphosé le Gym qui malgré un quart de finale de Conference League l’an passé, n’avait pas réellement convaincu. Depuis l’arrivée du transalpin, la formation niçoise est très régulière dans ses prestations au point d’être 2e de Ligue 1. Le week-end dernier, les partenaires de Dante se sont difficilement imposés contre le FC Metz (1-1) à l’Allianz Riviera, sur un penalty de l’homme en forme, Guessand. En effet, le jeune attaquant avait déjà été décisif en Coupe de France à Bordeaux (3-2). A l’instar de Brest, l’OGC Nice s’est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France où il affrontera Montpellier. Depuis quelques semaines, Nice ne gagne plus loin de ses bases avec un nul à Montpellier et 3 revers de rang face à Nantes, Le Havre et Rennes. De plus, pour cette rencontre, Farioli ne pourra pas compter sur Moffi ni Boga, qui disputent toujours la CAN. Invaincu depuis 10 matchs (dont 8 victoires), Brest pourrait recoller à Nice qui galère en déplacement en ce moment.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

