Franck Haise répond à un possible intérêt du Stade rennais

Après la défaite humiliante à Auxerre dimanche (4-0), le Stade rennais s’apprête à changer d’entraîneur dans les prochaines heures, Julien Stéphan n’ayant pas résisté à ce nouveau revers. La semaine est agitée en Bretagne, où les luttes d’influences sont intenses entre les différents courants pour nommer un successeur. Comme annoncé par France Bleu Armorique, Habib Beye fait partie des candidats dans la course, mais il n’est pas seul.

Le nom de Franck Haise est également apparu dans certains médias : il est vrai que l’ancien technicien lensois plaît au board rennais, mais le fait qu’il soit sous contrat à Nice rend son arrivée difficilement imaginable, alors que l’entraîneur n’a jamais caché son envie de venir un jour coacher le club breton, où il avait passé plusieurs années au centre de formation (2006-2012). L’arrivée récente d’Arnaud Pouille comme président exécutif a également permis de relancer la rumeur.

À la veille de la réception de Twente en Ligue Europa, Haise a calmé le jeu et rappelé qu’il était bien sur la Côte d’Azur, où il a seulement posé ses valises l’été dernier. « Je suis arrivé il y a quatre mois, laissez-moi tranquillement travailler, a balayé Haise. Je suis bien ici, je suis bien avec mes joueurs, même si, de temps en temps, ils me mettent des cheveux blancs. Je suis bien avec eux, on est en échange avec la direction, je suis bien avec mon staff, laissez-moi travailler tranquillement. »

