Benjamin Pavard garde l’espoir d’un retour en équipe de France

Boudé par Didier Deschamps lors des trêves internationales de septembre puis octobre et barré par la concurrence dans la défense de l’équipe de France, Benjamin Pavard espère toujours revenir en sélection. « Je respecte toujours les choix du coach, c’est lui le boss. Mais c’est sûr que ça fait bizarre car depuis novembre 2017, j’avais quasiment été appelé en équipe de France à chaque fois, sauf à cause d’une blessure et du covid », a-t-il reconnu dans un entretien pour GQ. Dès ce jeudi, jour de l’annonce de la prochaine liste par le sélectionneur ?

Pas question d’abandonner

En attendant, l’ancien Lillois profite des pauses internationales pour recharger les batteries. « J’ai eu l’occasion de me ressourcer et de partir quelques jours avec ma fiancée, donc j’ai bien vécu cette période, assure-t-il. Mais évidemment, je n’abandonne pas et je continue de bosser pour que le coach fasse de nouveau appel à moi. C’est vraiment lui qui m’a transmis la gagne et j’ai encore envie de gagner à ses côtés. » Une culture de la gagne que DD cultive désormais sans l’un de ses héros du sacre de 2018, progressivement relégué au second plan depuis deux ans.

