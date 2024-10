Jürgen Klopp n’a pas oublié la clé de bras de Ramos sur Salah

Un hater de plus pour le gros Sergio.

Depuis son départ de Liverpool, Jürgen Klopp profite de son temps libre pour parler un peu de lui. Invité dans le podcast des frères Kroos, l’Allemand a essayé d’expliquer son choix controversé de rejoindre la galaxie Red Bull. Puis, fidèle à son légendaire franc-parler, il a interrogé Toni Kroos sur le comportement de son ex-capitaine au Real Madrid : « M. Sergio Ramos est-il vraiment un type bien ? » Ce à quoi son introducteur lui a répondu : « C’est un très bon coéquipier. »

« Je n’ai jamais eu de joueurs comme ça »

Mais les mots du néoretraité ne changent pas l’avis de son compatriote. En cause ? La clé de bras de l’Espagnol sur Mohamed Salah en finale de Ligue des champions 2018, finalement perdue par Liverpool face au Real Madrid (3-1). Blessé, l’Égyptien avait dû abandonner ses coéquipiers, et le défenseur s’était attiré les foudres de la toile. Six ans plus tard, Jürgen Klopp n’en démord pas. « L’action était brutale. Bien sûr, il ne peut pas savoir que cela le dérange, mais nous savons tous qu’il l’a pris avec une grande joie. Je n’ai jamais pu comprendre cette mentalité. Je n’ai jamais eu de joueurs comme ça et, quand j’en ai eu, je les ai fait partir. »

Qu’il n’en doute pas, il n’est pas le seul à le penser.

