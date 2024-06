Les nouveaux tatouages crâniens de Sergio Ramos

Le Cantal et la Seine-Saint-Denis dans la peau.

C’est environ le 1 863e tatouage pour Sergio Ramos. Après un serpent, un cœur, une clef de sol, des diamants et on se sait plus combien de croix, la légende du Real Madrid et du Séville FC a décidé de se maculer le crâne. Il a montré ses nouvelles peintures pour la première fois sur sa page Instagram au début du mois, avant de partir voir les finales NBA et Luka Dončić aux États-Unis, alors que Séville a annoncé ce lundi qu’il ne prolongerait pas son défenseur central. Sergio Ramos aura rejoué une saison dans son club formateur, lors de son retour.

Son tatoueur attitré, Rodrigo Gálvez, a sorti l’aiguille pour infliger au crâne du défenseur deux nombres : un 15 et un 93, stylisés par une police gothique. Selon Marca, qui rapporte la nouvelle, ces deux numéros n’ont pas été choisis au hasard. Le 15 représente son numéro de toujours avec la sélection espagnole, qu’il porte depuis la mort de l’ancien joueur de Séville Antonio Puerta. « Puerta avait débuté avec le numéro 15. J’ai décidé de garder ce numéro pour l’honorer. Quoi qu’’il arrive, je porterai toujours ce numéro pour lui, mon grand ami », a-t-il déclaré. Le 93, lui, est un écho à la 93e minute de la finale de Ligue des champions 2014. Contre l’Atlético de Madrid, Sergio Ramos avait marqué le but de l’égalisation, avant que le Real ne s’impose 4-1 après la prolongation. Avec une Ligue des champions et une Coupe du monde sur chaque mollet, l’Espagnol a déjà des références au foot sur son corps.

Pas besoin de page Wikipédia quand ton corps est une telle référence.

