Début février, l’US Aunay-sur-Odon (Calvados) a lancé un album de vignettes à collectionner à l’image des célèbres albums Panini, mais avec ses propres joueurs, d’après un reportage de BFM Normandie. L’initiative enthousiasme petits et grands, offrant aux licenciés du club la possibilité d’échanger leurs propres stickers.

5000 pochettes vendues en deux semaines

« Là il y a mon coach, là il y a moi », s’exclame fièrement Liam, 9 ans, devant l’image de son équipe d’U10-U11. Ce jeune licencié fait partie des premiers à avoir complété l’album, qui contient plus de 300 vignettes. Les échanges s’organisent après les entraînements, transformant le club house en un véritable marché aux stickers. Le président Léopold Fouques se réjouit de ce projet fédérateur qui met en valeur toutes les catégories d’âge du club, des babys aux vétérans. Des photos historiques viennent aussi enrichir l’album, retraçant les grands moments du club qui a vu le jour dans les années 40.

L’engouement dépasse les attentes : 5 000 pochettes ont été vendues en deux semaines dans les commerces locaux et au club house. Chaque pochette de six vignettes est vendue un euro, un tarif accessible qui contribue au succès de cette initiative locale et conviviale. Irvine Kita (rien à voir avec Waldemar), gérant du bar-tabac Le Sans Souci, observe ce phénomène avec amusement : « Les enfants sont fiers de montrer qu’ils réussissent et qu’ils ont des copains. »

Oui, le foot peut encore offrir quelques histoires sympathiques.

