Samba Diawara conforté en tant qu’entraîneur de Reims

Juste à l’heure pour le Carnaval de Rio.

Samba Diawara a remplacé Luka Elsner à la tête du Stade de Reims. Arrivé en tant qu’intérimaire début février, l’ancien international malien de 46 ans vient d’être confirmé à ce poste d’entraîneur par son club. Il s’est livré dans les colonnes de L’Équipe sur les coulisses de ce choix, lui qui n’ambitionnait pas de devenir entraîneur principal et a « toujours eu en tête d’être le meilleur adjoint possible ». En conférence de presse, son directeur général, Mathieu Lacour, l’a bien précisé : « Ce n’est ni un intérim, ni un choix temporaire jusqu’à la fin de la saison : Samba est l’entraîneur de l’équipe professionnelle, avec une vision à long terme de la fonction et de notre collaboration. »

Une mission irrefusable

S’il présente pour le moment le bilan en trois matchs de deux défaites et une qualification aux tirs au but contre Bourgoin-Jallieu, Samba Diawara explique les raisons de ce choix : « Il y a aussi les joueurs qui m’ont fait changer d’avis. La sympathie des supporters a compté également. Je ne me serais jamais lancé si on ne m’avait pas manifesté cette confiance, presque avec l’assurance que cela allait fonctionner. […] J’ai une part de responsabilité dans tous les résultats cette saison, puisque j’étais dans le staff. Je me suis rendu compte que ma position n’était pas la bonne. Maintenant, les joueurs savent qu’ils auront affaire à moi. Je n’ai pas été contraint et forcé, je ne peux pas me défiler. »

Le nouvel entraîneur de Reims se sent donc très investi dans la mission maintien de son équipe. À seulement quatre points de la place de barragiste, les Rémois n’ont plus gagné depuis onze matchs consécutifs. La prochaine étape de l’ère Diawara aura lieu au Roazhon Park face aux Rennais, qui comptent un seul petit point de plus.

On espère que le mariage durera longtemps.

