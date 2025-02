Luka Elsner n’est plus l’entraîneur du Stade de Reims

C’est un hiver très éprouvant pour les coachs de Ligue 1.

Ce lundi, un nouveau technicien a été évincé de son poste. Après Pierre Sage à l’OL, Jorge Sampaoli à Rennes, c’est au tour de Luka Elsner d’être démis de ses fonctions du côté du Stade de Reims, comme le rapporte L’Équipe (en attendant une communication officielle du club rémois). Fragilisé après un mois de janvier cata (deux défaites et deux nuls en championnat), le technicien slovène n’a pas tenu à son poste après un nouveau revers ce week-end à domicile contre Nantes (1-2).

Samba Diawara, acte II

Pour le remplacer, les Champenois misent sur une solution interne : l’entraîneur adjoint Samba Diawara devrait succéder à Elsner et finir la saison. C’est la deuxième fois qu’il va assumer cette responsabilité, après avoir déjà assuré la transition après le départ de Will Still en fin de saison dernière.

Son successeur et prédécesseur n’aura donc tenu qu’une demi-saison sur le banc champenois, avec un bilan parfaitement moyen : 7 victoires, 7 nuls, 7 défaites. Elsner laisse Reims à la 13e place du championnat, après 20 journées.

À qui le tour ?

Nantes se relance à Reims, Angers arrache un point contre Le Havre