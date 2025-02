John Textor explique les dessous de l’éviction de Pierre Sage

Sa technique ? Faire passer Pierre Sage pour un gros nullard.

Pendant que son équipe se faisait dominer par l’OM ce dimanche au Vélodrome (3-2) pour la première de Paulo Fonseca sur le banc de l’OL, John Textor s’est exprimé dans une interview accordée au Canal Football Club. Le propriétaire américain est évidement revenu sur les raisons qui l’ont poussé à virer Pierre Sage il y a une semaine pour placer l’entraîneur portugais. « Si Pierre avait eu les résultats escomptés, il serait toujours l’entraîneur de l’OL », a-t-il notamment affirmé.

🗣️ "J'ai demandé à mon board : Est-ce qu'il faut changer d'entraîneur maintenant ?" John Textor s'explique sur le processus du limogeage de Pierre Sage !#CFC pic.twitter.com/MQJGAUftWT — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 2, 2025

Il a également évoqué les discussions avec les autres dirigeants lyonnais, d’abord réticents mais qui se seraient laissés convaincre par l’argumentaire imparable de l’Étasunien : « J’ai demandé à mon staff si je devais changer de coach, ils m’ont répondu ‘non ce serait de la folie, c’est trop risqué’. Ensuite je leur ai demandé s’il était possible d’atteindre la Ligue des champions avec ce coach. Ils m’ont répondu non. J’ai demandé s’ils voulaient qu’on renonce à nos ambitions de Ligue des champions cette saison, ils m’ont dit ‘bien sûr que non’. J’ai redemandé si on devait changer d’entraîneur. Et là ils ont tous dit oui ». « Mon travail, c’est d’optimiser les opportunités et d’augmenter la probabilité pour nous d’avoir du succès. Que ce soit populaire ou pas », a-t-il aussi balancé.

Du John dans le Textor.

