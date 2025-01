Une élection présidentielle au Real Madrid en 2025

Spoiler : ce sera Florentino Pérez.

Tandis que le FC Barcelone et Joan Laporta piétinent, le Real Madrid a annoncé ce jeudi soir qu’il organisera cette année une élection présidentielle. Dans un communiqué, le club madrilène a précisé que l’ensemble du conseil d’administration du club sera réuni le 7 janvier prochain à 17h30 avec pour but d’entamer le processus pour élire le président et le CA des quatre prochaines années.

Selon Relevo, il ne devrait pas y avoir un suspense insoutenable puisque Florentino Pérez serait le seul candidat à sa succession. Il faut dire que l’homme de 77 ans a de solides arguments. En 22 ans de présidence, le dirigeant espagnol a glané 37 titres avec l’équipe de football du Real Madrid.

Un règne sans partage.

Pronostic Valence Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga