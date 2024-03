Avant le PSG, la Real Sociedad ne rassure toujours pas

Séville FC 3-2 Real Sociedad

Buts : En-Nesyri (11e et 13e) et Ramos (66e) pour les Andalous // Silva (45e+5, SP) et Méndez (90e+3) pour les Basques

Si Paris veut se rassurer, il n’a qu’à regarder son futur adversaire en Ligue des champions.

Qu’il paraît loin le temps où la Real Sociedad pratiquait un football réjouissant et surtout efficace. En déplacement à Séville ce samedi, la Real Sociedad a concédé son deuxième résultat négatif de la semaine, quelques jours après son élimination en demi-finales de Coupe du Roi. Débordés par un doublé de Youssef En-Nesyri dès le premier quart d’heure, les hommes d’Imanol Alguacil ont encore affiché une grande inefficacité offensive, malgré deux buts inscrits. André Silva a réduit le score sur penalty, avant que le but de Brais Méndez n’en fasse de même sur coup franc, dans le temps additionnel, à la suite d’une erreur du gardien sévillan. Fautif sur le penalty concédé par son équipe, Sergio Ramos s’est chargé de mettre les siens à l’abri d’une tête bien placée.

Les Basques n’ont gagné qu’un seul de leurs cinq derniers matchs en championnat et quittent provisoirement les places européennes. Il faut toutefois mettre cette défaite en relief avec l’ambition affichée au coup d’envoi de reposer certains cadres. Mikel Oyarzabal, Takefusa Kubo ou Robin Le Normand par exemple, n’ont pas quitté le banc, alors que Séville souffle un bon coup et pointe à la 14e place du classement.

Real Sociedad-PSG ou le choc des convalescents.